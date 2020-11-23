Барический гребень принесет в Новосибирск похолодание

Выходные в Новосибирской области были теплыми, но уже в начале недели установится прохладная погода без осадков, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ситуация такова, что теплый сектор циклона отжимается к юго-востоку, востоку, на смену приходит область повышенного атмосферного давления – барический гребень. Начинает проясняться, за счет выхолаживания в ночные часы температуры будут несколько ниже», – рассказал собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Примета ноября: шесть недель от первого снега до санного пути

В понедельник возможны осадки, в последующие три дня они маловероятны. По утрам возможны туманы, изморозь.

Ночами в Новосибирске будет 10-14 градусов ниже нуля, в пригороде – до -18, по области – до -22 градусов. В дневные часы – 9-11 градусов холода.

В такую погоду вероятны гололедные явления, поэтому водителям и пешеходам нужно быть осторожнее, предупредил синоптик.