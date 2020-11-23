Фигуристка Медведева прокомментировала слухи о коронавирусе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что перенесла сильную простуду, но не подтвердила, что это была коронавирусная инфекция.

О том, что фигуристка заразилась коронавирусом, сообщил Telegram-канал Mash.

«У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело», — написала Медведева в Stories в Instagram.

Она добавила, что восстанавливается уже более трех недель и надеется, что через несколько дней будет в строю.

Медведева из-за проблем со здоровьем пропустила два этапа Кубка России и этап серии Гран-при в Москве, который завершился в субботу, 21 ноября.