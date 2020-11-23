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Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Хакасия

Экс-глава Хакасии и замгендиректора РЖД Виктор Зимин умер, сообщила Sibnet.ru представитель правительства Республики. В августе он был госпитализирован с коронавирусом.

«Виктор Михайлович Зимин умер», — сказала собеседница. Причины смерти она не сообщила, но Зимина госпитализировали с коронавирусом в конце августа. 

Последняя его запись на странице в Instagram была 1 сентября, он поздравлял школьников и студентов с днем знаний. Там же под постом он ответил подписчику, что ему уже лучше.

Зимину было 58 лет. Он родился в Красноярском крае. Работал в строительно-монтажных управлениях Иркутска, Ачинска (Красноярский край) и других, возглавлял управление Красноярской железной дороги. С 2009 года возглавлял Хакасию.

На выборах главы республики в сентябре 2018 года он получил 32,4% голосов, уступив коммунисту Валентину Коновалову, не стал участвовать во втором туре и подал в отставку. После этого он стал заместителем генерального директора РЖД.

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