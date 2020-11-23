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Сибиряки стали больше копить в период пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подавляющее большинство порошенных жителей Сибири признались, что во время пандемии задумались о финансовой подушке безопасности. Почти 50% респондентов стали откладывать деньги, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Эпидемия коронавируса наглядно показала жителям России, как быстро непредвиденные ситуации могут вмешаться в наши планы с работой, учебой и доходами. У 65–70% до кризиса не было сбережений, на которые можно прожить хотя бы пару месяцев. Финансовая подушка безопасности есть только трети населения, пишет «Ведомости» со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

По данным исследования банка «Открытие», 79% сибиряков за время пандемии поняли, что им необходима финансовая безопасность, 34% непосредственно начали копить в разгар коронакризиса, а 15% стали инвесторами. Самыми доходными инструментами, по мнению сибиряков, являются банковские вклады и недвижимость.

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Более 30% сибиряков считают лучшим средством накопления классический рублевый банковский депозит, 17% сибиряков предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту, а 25% ставят на инвестиции в рынок ценных бумаг, покупку акций и облигаций.

Откладывать наличные и хранить их дома предпочли 15% опрошенных: наиболее популярен этот способ накоплений на Дальнем Востоке (25%), наименее — в Сибири (15%) и Московском регионе (16%).

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