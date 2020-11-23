Валенок из волос удалили врачи у девочки в Бурятии

Врачи Детской республиканской больницы Бурятии удалили из желудка девочки образование из волос, похожее на валенок, сообщается на странице учреждения в Instagram.

«В приемное отделение доставлена по направлению поликлиники девочка 12 лет с болями в животе и выявленным на рентген-исследовании огромным опухолевидным образованием в желудке. Девочка в течение довольно длительного времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время — рвота, снижение аппетита», — говорится в сообщении.

Образованием в желудке оказался «валенок» из волос пациентки. Хирурги удалили его из желудка девочки, она быстро пошла на поправку. По словам врачей, у ребенка сформировалась привычка кусать и жевать кончики волос. Бороться с такой привычкой девочке надо под присмотром психотерапевта.