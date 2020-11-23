Валенок из волос удалили врачи у девочки в Бурятии

Врачи Детской республиканской больницы Бурятии удалили из
желудка девочки образование из волос, похожее на валенок, сообщается на
странице учреждения в Instagram.
«В приемное отделение доставлена по направлению поликлиники
девочка 12 лет с болями в животе и выявленным на рентген-исследовании огромным
опухолевидным образованием в желудке. Девочка в течение довольно длительного
времени страдала от ноющих болей в животе, в последнее время — рвота, снижение
аппетита», — говорится в сообщении.
Образованием в желудке оказался «валенок» из волос пациентки. Хирурги удалили его из желудка девочки, она быстро
пошла на поправку. По словам врачей, у ребенка сформировалась привычка кусать и
жевать кончики волос. Бороться с такой привычкой девочке надо под присмотром
психотерапевта.