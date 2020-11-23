София Ротару выступит на «Песне года»

Певица София Ротару подтвердила свое участие в «Песне года», она намерена в ближайшее время приехать в Россию, сообщил концертный директор артистки Сергей Лавров.

«София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин», — цитирует «Собеседник» Лаврова.

В 2019 году на Софию Ротару началась травля. Ее обвинили, что она приезжает выступать в Россию только ради гонораров. По словам Лаврова, за участие в новогодних проектах Первого канала и «России» Ротару не берет денег.