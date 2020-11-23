«Томский маньяк» знакомится с делом

Подозреваемый в серии изнасилований в Стрежевом Валентин Березницкий начал знакомиться с материалами уголовного дела, возможно, что уже в этом году его начнут судить, сообщила Sibnet.ru в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

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«Идет ознакомление с делом. Дальше будет суд, мы надеемся, в декабре», – рассказала собеседница.

Березницкого задержали осенью 2019 года по подозрению в серии изнасилований в городе Стрежевом Томской области. Подозреваемый раньше служил в уголовном розыске.

Нападения на женщин в Стрежевом начались в 2004 году и происходили в течение 15 лет. За это время насильник не попал в объективы камер наблюдения, никто из жертв не видел его лица. Установить подозреваемого удалось по ДНК.