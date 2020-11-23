Историю Виктора Франкенштейна превратят в сериал

Роман писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн» превратят в сериал, его производством займутся компании Stone Village и BlackBox Multimedia.

Сценарий по книге Мэри Шелли для сериала напишет Брэдли Макмануса («Совокупность лжи»), других подробностей о новом проекте не сообщается. Работа находится на начальном этапе, пишет Deadline.

Роман «Франкенштейн» повествует о молодом ученом Викторе фон Франкенштейне, и о том, как он проводил научные эксперименты по оживлению людей и стал человеком-легендой.