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Адвокат напомнил о желании добиться истины по делу Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
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Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняющего в убийстве восьми сослуживцев, перед началом судебного заседания разместил в Facebook пост второго адвоката Руслана Нагиева от 2019 года cо словами о намерении добиться истины по делу.

«Мы хотим добиться истины по делу Рамиля Шамсутдинова, а не бездумно оправдывать кого-то. То, что произошло — это трагедия для семьи Шамсутдиновых, это трагедия для семей погибших парней, это трагедия для всех нас», — написал Нагиев.

Суд по делу Шамсутдинова с участием присяжных начался в понедельник в Чите в 10.30 по местному времени (4.30 мск). По версии следствия, солдат-срочник 25 октября 2019 года открыл огонь по сослуживцам в воинской части Забайкалья. Восемь человек погибли, двое получили ранения.

В ходе следствия по делу Шамсутдинова, было возбуждено другое уголовное дело. В нем солдат фигурировал в качество потерпевшего. Обвиняемым стал Руслан Мухатов. В марте суд признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и приговорил к двум годам лишения свободы условно и 30 тысячам рублей штрафа.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?