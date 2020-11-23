Адвокат напомнил о желании добиться истины по делу Шамсутдинова

Адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняющего в убийстве восьми сослуживцев, перед началом судебного заседания разместил в Facebook пост второго адвоката Руслана Нагиева от 2019 года cо словами о намерении добиться истины по делу.

«Мы хотим добиться истины по делу Рамиля Шамсутдинова, а не бездумно оправдывать кого-то. То, что произошло — это трагедия для семьи Шамсутдиновых, это трагедия для семей погибших парней, это трагедия для всех нас», — написал Нагиев.

Суд по делу Шамсутдинова с участием присяжных начался в понедельник в Чите в 10.30 по местному времени (4.30 мск). По версии следствия, солдат-срочник 25 октября 2019 года открыл огонь по сослуживцам в воинской части Забайкалья. Восемь человек погибли, двое получили ранения.

В ходе следствия по делу Шамсутдинова, было возбуждено другое уголовное дело. В нем солдат фигурировал в качество потерпевшего. Обвиняемым стал Руслан Мухатов. В марте суд признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и приговорил к двум годам лишения свободы условно и 30 тысячам рублей штрафа.