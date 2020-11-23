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Горная порода сошла при тушении подземного пожара в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/panov_kuzbass

Частичный сход горной породы произошел на отвале отработанного угольного разреза возле поселка Апанас в Новокузнецком районе Кемеровской области, угрозы для жителей нет, сообщил замгубернатора региона Андрей Панов. Тушение подземного пожара ведется уже восемь месяцев.

«На блоке №5 отвала, расположенного возле поселка Апанас в Новокузнецком районе, где идет тушение эндогенного пожара, вчера был зафиксирован частичный сход горной породы. Опасности для людей и населенного пункта произошедшее не представляет. По предварительным данным, одной из причин обрушения стало ведение работ по тушению», — написал Панов в Instagram.

Подземный пожар в Новокузнецком районе между поселками Алексеевка, Ананьино и Апанас, где проживают около 200 человек, был обнаружен в конце декабря 2019 года, когда в районе угольных отвалов из-за нагрева земли начал таять снег. Работы по ликвидации подземного горения начались весной текущего года и продолжаются до сих пор.

Угольный отвал, где сейчас происходит подземное горение, образовался из вскрышных пород в результате угледобычи, которую до 2001 года в этом районе вел разрез «Листвянский». Сейчас хозяина у отвала нет, работы по локализации и тушению подземного пожара финансируются за счет областного бюджета.

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