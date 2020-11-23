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Пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пассажирский автобус «ПАЗ» перевернулся в понедельник утром на Промышленном шоссе в городе Усть-Илимске Иркутской области. Пять человек пострадали, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД.

«Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, допустил съезд на обочину, и автобус опрокинулся. Пять пострадавших. Все взрослые мужчины», — прокомментировал представитель пресс-службы.

По предварительным данным, автобус предназначен для перевозки рабочих одного из местных предприятий. Все пострадавшие получили медицинскую помощь. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливаются обстоятельства ДТП.

Сотрудники областного МЧС предупреждали об усилении ветра, снегопадов и метелей с субботы, образования снежных накатов на дорогах и гололедицы, а также об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий.

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Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?