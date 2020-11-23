НАВЕРХ

Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Источник:
Sibnet.ru
1088 1
Фото: © instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Этот титул из его соотечественников завоевывал только Николай Давыденко в 2009 году.

Встреча прошла в воскресенье в Лондоне и продлилась три сета. Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира.

«Матч получился потрясающим, одна из лучших моих побед в карьере, три сета против такого игрока. Поздравляю Тима с тем, чего он достиг в этом сезоне, он уже в учебниках по теннису. Надеюсь, у нас будет много матчей на больших турнирах», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.

На пути к финалу Медведев обыграл первую ракетку мира — испанца Рафаэля Надаля. Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP был Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Еще по теме
Омич перенес на плечах 400-килограммовый автомобиль
Медведев обыграл Надаля в полуфинале Итогового турнира АТР
Богатырь из Омска поборолся за титул сильнейшего человека планеты
WADA против России: что ждет российский спорт?
смотреть все
Спорт #Летние виды
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Одобрена реформа обязательного медицинского страхования
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Два уголовных дела возбудили в отношении бойца UFC Яндиева
15.11.2020 15:01
Малкин предостерег Дзюбу от запоя
11.11.2020 12:10
Дзюба записал обращение после матча с «Краснодаром»
09.11.2020 07:09
Дзюбу не стали вызывать в сборную из-за интимного видео
08.11.2020 20:00
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал Эрдогану о российских военных в Карабахе
•
МВФ дал печальный прогноз российской экономике
•
Одобрена реформа обязательного медицинского страхования
•
Смартфоны получат инфракрасную зарядку
Подробности
•
Прогулы и домашний офис: что изменит закон об удаленке?
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...

нина90

А как спаивать так нет не угроза?

нина90

интересно а скока происходит преступлений от пойла?