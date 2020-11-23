Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Этот титул из его соотечественников завоевывал только Николай Давыденко в 2009 году.
Встреча прошла в воскресенье в Лондоне и продлилась три сета. Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира.
«Матч получился потрясающим, одна из лучших моих побед в карьере, три сета против такого игрока. Поздравляю Тима с тем, чего он достиг в этом сезоне, он уже в учебниках по теннису. Надеюсь, у нас будет много матчей на больших турнирах», — сказал Медведев в эфире телеканала Eurosport.
На пути к финалу Медведев обыграл первую ракетку мира — испанца Рафаэля Надаля. Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP был Николай Давыденко.
Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.
MuzykantНу и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.
MuzykantЕсли бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.
Иркут 69Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...
нина90А как спаивать так нет не угроза?
нина90интересно а скока происходит преступлений от пойла?