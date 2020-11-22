Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Аналитики американского журнала Consumer Reports составили рейтинг брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире.

Лидером списка оказалась японская компания Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. Самые надежные модели: MX-5 Miata, CX-30, CX-3, приводит РИА Новости рейтинг Consumer Reports.

Второе место в рейтинге занимает бренд Toyota (74 балла). Специалисты выделяют модели Prius, Corolla и Prius Prime. Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики называют UX, NX и GX.

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Также в первую десятку попали такие производители авто, как Buick, Honda, Hyundai, Ram, Subaru, Porsche и Dodge.

В основе рейтинга лежат данные 330 тысяч водителей, которые сообщили исследователям о выявленных проблемах с их авто за последний год.