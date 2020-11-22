Пожар вспыхнул в алтайской колонии

Банно-прачечный комплекс загорелся в воскресенье в колонии №3 в Барнауле, сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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«Сотрудники МЧС сегодня выезжали на возгорание в банно-прачечном комплексе в исправительном учреждении», – сказал собеседник.

Представитель регионального управления МЧС уточнил, что пострадавших и погибших в этом пожаре не было, причина возгорания пока не известна.

Очевидцы поделились фото и видео ЧП в соцсетях, по кадрам видно, что пожар был масштабным.