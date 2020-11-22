Пожар вспыхнул в алтайской колонии

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Банно-прачечный комплекс загорелся в воскресенье в колонии
№3 в Барнауле, сообщил Sibnet.ru
представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.
«Сотрудники МЧС сегодня выезжали на возгорание в
банно-прачечном комплексе в исправительном учреждении», – сказал собеседник.
Представитель регионального управления МЧС уточнил, что пострадавших и погибших в этом пожаре не было, причина возгорания пока не известна.
Очевидцы поделились фото и видео ЧП в соцсетях, по кадрам видно, что пожар был масштабным.