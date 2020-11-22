Путин предупредил об угрозе девальвации национальных валют

Большой риск в условиях пандемии несет девальвация национальных валют, особенно для государств с низкими доходами — необходимость выделения средств на борьбу с коронавирусом растет, а их финансовые возможности снижаются, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая в субботу на саммите G20, он отметил, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России в условиях пандемии позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы.

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Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, подчеркнул Путин. «Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растет практически с каждым днем», — приводит его слова РИА Новости.

«Большой риск несет девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов — в первую очередь, для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах», — подчеркнул Путин.