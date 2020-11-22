Коммунисты предложили ввести категорию вынужденно безработных

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о введении в законодательство временного статуса «вынужденно безработный» с ежемесячным пособием не менее минимального размера оплаты труда.

Из-за пандемии коронавируса действуют особые режимы и временные запреты на деятельность определенных организаций, приводит ТАСС содержание пояснительной записки. Из-за этого они зачастую задерживают или в принципе не могут выплатить зарплату своим сотрудникам. При этом такие сотрудники не признаются безработными, так как имеют заключенный трудовой договор.

«В этой связи предлагается законодательно установить отдельную категорию безработных — "вынужденно безработный", под которым будут пониматься граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя», — сказано в пояснительной записке.

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Таким безработным предлагается выплачивать пособие не менее их средней месячной зарплаты и не ниже размера МРОТ. Трудовой договор с «вынужденно безработным» не должен расторгаться на период действия временных запретов для работодателя, при этом работодатель временно освобождается от обязанности выплачивать ему зарплату.