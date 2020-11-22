Назван «экспортный хит» российской оборонки

Российский танк Т-90 за 30 лет зарекомендовал себя как один из самых лучших танков в своем классе и как успешный продукт на экспортном рынке, считают эксперты американского издание National Interest.

«Сочетание надежных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом во всем развивающемся мире», — приводит РБК мнение экспертов. По их данным, танк и его модификации стоят на вооружении более чем десятка стран.

Первый российский танк Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики советских машин, в том числе Т-72Б, Т-80У и Т-64Б. Главная идея при создании этого танка состояла в том, чтобы сократить ресурсную нагрузку при серийном производстве, а также заложить основы для будущего развития российской танковой индустрии, отмечает National Interest.

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Создатели Т-90 оснастили танк эффективным, надежным и экономичным дивгателем от Т-72Б и многими передовыми характеристиками, присущими серии Т-80У, включая встроенную динамическую защиту «Контакт-5».

Танк оснащен комплексом электронно-оптической активной защиты от противотанковых управляемых ракет «Штора-1», инфракрасными дымовыми гранатами и приемником лазерного предупреждения.