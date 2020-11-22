НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Назван «экспортный хит» российской оборонки

Источник:
РБК
363 1
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российский танк Т-90 за 30 лет зарекомендовал себя как один из самых лучших танков в своем классе и как успешный продукт на экспортном рынке, считают эксперты американского издание National Interest.

«Сочетание надежных характеристик Т-90 сделало его экспортным хитом во всем развивающемся мире», — приводит РБК мнение экспертов. По их данным, танк и его модификации стоят на вооружении более чем десятка стран.

Первый российский танк Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики советских машин, в том числе Т-72Б, Т-80У и Т-64Б. Главная идея при создании этого танка состояла в том, чтобы сократить ресурсную нагрузку при серийном производстве, а также заложить основы для будущего развития российской танковой индустрии, отмечает National Interest.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Армату» довели до совершенства

Создатели Т-90 оснастили танк эффективным, надежным и экономичным дивгателем от Т-72Б и многими передовыми характеристиками, присущими серии Т-80У, включая встроенную динамическую защиту «Контакт-5».

Танк оснащен комплексом электронно-оптической активной защиты от противотанковых управляемых ракет «Штора-1», инфракрасными дымовыми гранатами и приемником лазерного предупреждения.

Еще по теме
«Армату» перед запуском в серию довели до совершенства
Уничтожение противоракетой SM-3 боеголовки показали на видео
Армейский багги «Тигр» на видео перевернули на 90 градусов
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
•
Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя
•
МВД создаст банк биометрических данных россиян
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
Подробности
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Теплая погода установится в понедельник в Восточной Сибири
Сибирь 22.11.2020 14:48
Две овцы и двое суток: как делают валенки
Сибирь 22.11.2020 11:57
Заповедник у Байкала показал фото наглого медведя и дерзкой косули
Сибирь 22.11.2020 10:44
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
Сибирь 21.11.2020 19:59
Самое популярное
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
5850
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
5522
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4704
Рекордный объем золота вывезли из России
4409
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал обеспечить вакциной все нуждающиеся страны
•
Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя
•
МВД создаст банк биометрических данных россиян
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
Подробности
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27