Ученые оспорили норму температуры тела в 36,6 градуса

Исследователи доказали, что нормальная температура человеческого организма стала ниже в ходе эволюции — из поколения в поколение люди постепенно остывают. Объяснения этому феномену ученые пока не нашли.

У человека температура тела может колебаться в течение суток на градус–полтора с лишним, но нормальной температурой считается 36,6 градуса, если измерять под мышкой, и 37 градусов, если измерять во рту. Эту норму в 1851 году ввел в обиход выдающийся немецкий врач Карл Вундерлих, исследовав 25 тысяч пациентов.

Новые исследования говорят, что нормальная температура тела человека может отличаться от канонических цифр. Более того оказалось, что нормальная температура тел людей стала ниже. Жители США за последние полтора века «остыли» с 37 до 36,3 градуса, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на портал eLife.

По одной версии, люди за последние сто лет стали меньше сталкиваться с инфекциями. Инфекционные заболевания повышают температуру тела, особенно, если они хронические. По второй версии, в современных цивилизованных условиях телу не нужно слишком нагреваться для регуляции температурного режима. У людей теперь есть отопление и разнообразная одежда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Опасные и быстрые: какой градусник выбрать

Но исследования, проведенные учеными из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, опровергли обе эти версии. Они изучили индейцев чимане из Боливии, не знающих благ цивилизации. Оказалось температура тела у них тоже упала, хотя те не имели доступа к антибиотикам и современной теплой одежде.

Так что пока исследователям остается только констатировать этот странный феномен, накапливая больше данных и думая над гипотезами, которые могли бы его объяснить.