Онищенко рассказал, как защититься от коронавируса

Введенные ограничения не дают большого эффекта по сдерживанию пандемии коронавируса и поэтому, чтобы снизить риск заражения нужно повышать сопротивляемость организма, сказал депутат Госдумы, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, высокие показатели заболевания COVID-19 в России в ближайшее время будут сохраняться. Сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов. Поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции», — пояснил в интервью радио Sputnik Онищенко.

Чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заразиться коронавирусом, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, который интенсивно стимулирует иммунную систему. А также держать себя в тонусе и не забывать о физической активности, отметил он.

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«Конечно, занятия физической культурой нужны всем. Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей. А то некоторые садятся дома на диван, на постель — а от этого и депрессия, и подавленность и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни», — подчеркнул Онищенко.