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«Танцы» на ТНТ приостановили из-за COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Танцы»

Несколько участников проекта «Танцы» на ТНТ заразились коронавирусом, поэтому съемки пришлось остановить, сообщили в эфире шоу в субботу.

«Съемки последнего сезона проекта "Танцы" временно приостанавливаются. Мы не можем продолжать шоу, пока есть угроза здоровью наших участников и нашей съемочной команды», — объявила ведущая Лейсян Утяшева в финале субботнего выпуска.

Положительные тесты на COVID-19 оказались у нескольких участников проекта, несмотря на меры предосторожности. Танцовщики и члены съемочной группы все сцены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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