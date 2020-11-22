«Танцы» на ТНТ приостановили из-за COVID-19

Несколько участников проекта «Танцы» на ТНТ заразились коронавирусом, поэтому съемки пришлось остановить, сообщили в эфире шоу в субботу.

«Съемки последнего сезона проекта "Танцы" временно приостанавливаются. Мы не можем продолжать шоу, пока есть угроза здоровью наших участников и нашей съемочной команды», — объявила ведущая Лейсян Утяшева в финале субботнего выпуска.

Положительные тесты на COVID-19 оказались у нескольких участников проекта, несмотря на меры предосторожности. Танцовщики и члены съемочной группы все сцены обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.