Россия отправила в Карабах первый гуманитарный конвой

Первая колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба ведомства. Всего планируется доставить в непризнанную республику 345 тонн грузов.

«Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Планируется, что Россия направит в Нагорный Карабах несколько автоколонн с гуманитарной помощью. Также специалисты МЧС проводят осмотр зданий в населенных пунктах, выявлено более двух с половиной тысяч поврежденных строений.

Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября, армии Азербайджана удалось отбросить армянские вооруженные формирования практически к столице Карабаха — Степанакерту. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня.

По соглашению Армения должна вернуть Азербайджану ряд территорий, вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон разместятся российские миротворцы, их мандат рассчитан минимум на пять лет.