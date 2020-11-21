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Россия отправила в Карабах первый гуманитарный конвой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС России

Первая колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Нагорный Карабах, сообщает пресс-служба ведомства. Всего планируется доставить в непризнанную республику 345 тонн грузов.

«Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Планируется, что Россия направит в Нагорный Карабах несколько автоколонн с гуманитарной помощью. Также специалисты МЧС проводят осмотр зданий в населенных пунктах, выявлено более двух с половиной тысяч поврежденных строений.

Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября, армии Азербайджана удалось отбросить армянские вооруженные формирования практически к столице Карабаха — Степанакерту. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня.

По соглашению Армения должна вернуть Азербайджану ряд территорий, вдоль линии соприкосновения противоборствующих сторон разместятся российские миротворцы, их мандат рассчитан минимум на пять лет.

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