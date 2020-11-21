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Обнаружены самые ранние случаи заражения COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gov.cn

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Европе могут датироваться сентябрем 2019 года, свидетельствует исследование международной группы ученых под эгидой ВОЗ, результаты анализа опубликованы на сайте Кембриджского университета.

Специалисты изучили специфические антитела, связанные с появлением коронавируса, в образцах крови пациентов, которые обследовались на предмет опухоли в легких в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции в Италии стала первой в ЕС. Анализ показал, что антитела на Sars-Cov-2 обнаружились у 11% пациентов. При этом самые ранние антитела к коронавирусу относятся к пробам сентября 2019 года — их нашли у 23 пациентов.

Официально в Италии первый положительный тест на коронавирус был зарегистрирован в Ломбардии 20 февраля. Новые данные показывают, что инфекция проникла в Европу уже в конце лета 2019 года, задолго до официальных сообщений китайских властей.

Ученые отмечают, что проведенный анализ может объяснить, почему коронавирус так быстро распространился по Италии. Известно, что именно Италия является самой популярной страной для китайских туристов в Европе.

Официально считается, что массовое распространение коронавируса началось в декабре в китайском Ухане. Первый случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 17 ноября 2019 года, когда 55-летний житель китайской провинции Хубэй обратился к врачу с жалобами на характерные симптомы.

Тема: Распространение коронавируса
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