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Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: downloadsource.fr / Attribution License

Федеральная служба безопасности обвинила 14-летних школьников в Красноярском крае в создании террористического сообщества за чат с перепиской и планы «взорвать» виртуальное здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Трех подростков задержали летом 2020 года после того, как они расклеили в городе Канске листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России».

У школьников забрали телефоны, из переписки выяснилось, что подростки построили в Minecraft здание ФСБ и хотели его «взорвать», пишет издание Baza в своем Telegram-канале. При этом следствие полагает, что подростки хотели взорвать настоящее здание ФСБ.

В отношении 14-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»), затем переквалифицировали на 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

Двое школьников признали вину, их поместили под домашний арест, третий подросток отказался признать себя виновным, его отправили в СИЗО. Родители подростков уверены, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело, отмечает Baza.

По версии ФСБ, школьники готовились к террористической деятельности с октября 2019 года, изучая запрещенную экстремистскую литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки, а также отрабатывая навыки в заброшенных зданиях и на пустырях.

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