Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии

Авария с маршруткой произошла в Бурятии на участке федеральной дороги «Байкал», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о столкновении маршрутного микроавтобуса Fiat Ducato с легковым автомобилем Honda», — говорится в сообщении спасательного ведомства. Отмечается, что ДТП произошло на 264 км ФАД Р-258 «Байкал».

Водитель легкого автомобиля в результате аварии скончался на месте. В маршрутке травмы получили два человека, им оказана медицинская помощь. Жизни пассажиров маршрутки ничего не угрожает.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС.