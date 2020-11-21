НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © ГУ МЧС по Бурятии

Авария с маршруткой произошла в Бурятии на участке федеральной дороги «Байкал», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Поступило сообщение о столкновении маршрутного микроавтобуса Fiat Ducato с легковым автомобилем Honda», — говорится в сообщении спасательного ведомства. Отмечается, что ДТП произошло на 264 км ФАД Р-258 «Байкал».

Водитель легкого автомобиля в результате аварии скончался на месте. В маршрутке травмы получили два человека, им оказана медицинская помощь. Жизни пассажиров маршрутки ничего не угрожает.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС.

Еще по теме
Водитель LADA погиб после ДТП с грузовиком под Новосибирском. ВИДЕО
Двое погибли после ДТП на встречной полосе в Новосибирской области
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом на красноярской дороге. ФОТО
Количество ДТП резко выросло в Новосибирске
смотреть все
ЧП #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил ответные санкции против Запада
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Водители сами укомплектуют автомобильную аптечку
•
Определен пик заразности коронавируса
Подробности
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как рождаются «научные» алмазы
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
Сибирь 21.11.2020 19:59
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись в Бурятии
Сибирь 21.11.2020 19:39
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
Сибирь 21.11.2020 17:27
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Сибирь 21.11.2020 13:14
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4546
Рекордный объем золота вывезли из России
4234
Call of Duty Black Ops Cold War установила рекорд
4182
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
3848
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил ответные санкции против Запада
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Водители сами укомплектуют автомобильную аптечку
•
Определен пик заразности коронавируса
Подробности
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

лачинов

Понравилось видно ей новая работенка лидера оппозиции. Будет теперь идею за идеей выдавать, чтоб не сократили....

Disobedient

ЦитатаПолитик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны...