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Определен пик заразности коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Проведенный британскими учеными анализ вирусной нагрузки SARS-CoV-2 показал, что инфицированный им человек наиболее заразен для окружающих в течение пяти дней после появления первых симптомов.

Исследователи рассчитали среднюю продолжительность выделения вирусной РНК, получили данные об изменении вирусной нагрузки и определили успешность выделения вируса из различных образцов, собранных в течение болезни, пишет Lancet Microbe.

Анализ показал, что жизнеспособный SARS-CoV-2 в респираторных образцах культивируется в течение первой недели заболевания. Несмотря на высокую нагрузку вирусной РНК, после девятого дня с момента появления симптомов живой вирус выделить не удалось.

Ученые отмечают, что большинство случаев передачи вируса происходит на очень раннем этапе, особенно в течение первых пяти дней после выявления симптомов. Этот период является пиковым, хотя в некоторых случаях заразность может сохраняться до девяти дней.

Генетический материал SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах респираторных органов или стула в течение нескольких недель, однако после девяти дней живых вирусов выявлено не было.

При этом бессимптомные пациенты на начальном этапе так же заразны, как и заболевшие с явными симптомами. Однако вирусный материал выводиться у них быстрее, то есть период заразности существенно меньше.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

лачинов

Понравилось видно ей новая работенка лидера оппозиции. Будет теперь идею за идеей выдавать, чтоб не сократили....

Disobedient

ЦитатаПолитик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны...