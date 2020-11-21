Определен пик заразности коронавируса

Проведенный британскими учеными анализ вирусной нагрузки SARS-CoV-2 показал, что инфицированный им человек наиболее заразен для окружающих в течение пяти дней после появления первых симптомов.

Исследователи рассчитали среднюю продолжительность выделения вирусной РНК, получили данные об изменении вирусной нагрузки и определили успешность выделения вируса из различных образцов, собранных в течение болезни, пишет Lancet Microbe.

Анализ показал, что жизнеспособный SARS-CoV-2 в респираторных образцах культивируется в течение первой недели заболевания. Несмотря на высокую нагрузку вирусной РНК, после девятого дня с момента появления симптомов живой вирус выделить не удалось.

Ученые отмечают, что большинство случаев передачи вируса происходит на очень раннем этапе, особенно в течение первых пяти дней после выявления симптомов. Этот период является пиковым, хотя в некоторых случаях заразность может сохраняться до девяти дней.

Генетический материал SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах респираторных органов или стула в течение нескольких недель, однако после девяти дней живых вирусов выявлено не было.

При этом бессимптомные пациенты на начальном этапе так же заразны, как и заболевшие с явными симптомами. Однако вирусный материал выводиться у них быстрее, то есть период заразности существенно меньше.