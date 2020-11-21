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Леонид Агутин победил в американской «Песне года»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Композиция российского исполнителя Леонида Агутина завоевала первое место в международной категории песенного конкурса USA Songwriting Competition, который неофициально считается американской «Песней года», сообщается на сайте конкурса.

Песня Агутина Just a Rainy Day из альбома La Vida Cosmopolita победила в номинации «Мировая музыка». Кроме того, песню включили в шорт-лист премии в номинации «Только текст» за лучшую лирику музыкального произведения.

Также в финал конкурса прошел российский гитарист гитарист Роман Мирошниченко. Его композиция Alien's Electrik Dream была номинирована в категории «Инструментальная музыка», отмечается в сообщении.

Конкурс USA Songwriting Competition проводится с 1995 года. В каждой номинации победителю конкурса вручаются памятные подарки. Обладателю Гран-при вручается вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Альбом La Vida Cosmopolita состоит из 11 треков. Он вышел в марте 2020 года, над пластинкой работали музыканты из Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США, России, Кубы, а также певцы Диего Торрес, Джон Секада и Амаури Гутьерес.

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