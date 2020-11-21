Россияне увидят в ночном небе МКС

Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter.

«Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!», — написал космонавт.

Если в тёмное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС, и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!



На территории России начался период вечерней видимости #МКС. pic.twitter.com/mhz9RTcC9I — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) November 21, 2020

Согласно опубликованным таблицам период вечерней видимости МКС на территории России ограничен определенными часами. Так, после 18.30 по московскому времени станцию можно будет увидеть в небе 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря.

После 17.50 по московскому времени МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря. После 17.05 станция будет видна в небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря. В зависимости от времени МКС будет пролетать на разных высотах.