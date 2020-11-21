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Россияне увидят в ночном небе МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная космическая станция будет по вечерам видна невооруженным глазом с территории России ближайшие 2,5 недели, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter.

«Если в темное время суток вы видите быстролетящую звездочку над южной частью неба, то знайте, что это МКС и вы всегда можете помахать нам. И теперь у многих россиян появилась такая возможность!», — написал космонавт.

Согласно опубликованным таблицам период вечерней видимости МКС на территории России ограничен определенными часами. Так, после 18.30 по московскому времени станцию можно будет увидеть в небе 22, 24, 26, 28 и 30 ноября, а также 2, 4 и 6 декабря.

После 17.50 по московскому времени МКС можно будет наблюдать 23, 25, 27 и 29 ноября и 1, 3, 7 и 5 декабря. После 17.05 станция будет видна в небе 26, 28 и 30 ноября и 2, 4, 6, 8 и 10 декабря. В зависимости от времени МКС будет пролетать на разных высотах.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

Disobedient

ЦитатаПолитик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны...

jeryakob

Пмс пройдет. А шизофрения -никогда