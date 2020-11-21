Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса

Власти Кузбасса создадут новую зону отдыха для туризма на берегу самого крупного в регионе озера Большой Берчикуль, сообщил замруководителя регионального Агентства по туризму Александр Баранов. Озеро с лечебными грязями находится на севере Кемеровской области.

«Озеро Большой Берчикуль — это самый крупный природный водоем в Кемеровской области, также это экологически чистое место, там нет ни карьеров, ни шахт, ни промышленных предприятий, вокруг тайга, горы», — цитирует чиновника ТАСС.

Власти намерены создать на берегу озера туристический кластер, который будет состоять из нескольких проектов. Планируется, что через два-три сезона экологический курорт будет принимать порядка 10 тысяч туристов ежегодно.

Экономическим ядром кластера предполагается сделать предприятие по добыче лечебной грязи на берегу озера, которое даст перспективу для предоставления санаторно-курортных услуг сразу нескольким малым и средним компаниям.

Озеро Большой Берчикуль расположено в Тисульском районе на севере Кузбасса в 240 километрах от Кемерова. На дне Берчикуля имеются отложения лечебных грязей, которые могут применяться в бальнеологических целях.