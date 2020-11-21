Путин продлил ответные санкции против Запада

Президент России Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры против Запада до декабря 2021 года, документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия продляет с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, предусмотренных указом от 6 августа 2014 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Глава государства поручил правительству обеспечить проведение необходимых для продления санкционных мер в отношении западных стран в соответствии со своей компетенцией.

США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году на фоне событий в Крыму и на Украине. Москву обвинили в нарушении украинского суверенитета. После этого ЕС и Соединенные Штаты регулярно продлевают ограничительные меры.