НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин продлил ответные санкции против Запада

Источник:
Sibnet.ru
282 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин продлил ответные ограничительные меры против Запада до декабря 2021 года, документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия продляет с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ, предусмотренных указом от 6 августа 2014 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Глава государства поручил правительству обеспечить проведение необходимых для продления санкционных мер в отношении западных стран в соответствии со своей компетенцией.

США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году на фоне событий в Крыму и на Украине. Москву обвинили в нарушении украинского суверенитета. После этого ЕС и Соединенные Штаты регулярно продлевают ограничительные меры.

Еще по теме
Тихановская предложила признать ОМОН террористами
Российские миротворцы взяли под контроль Карабах
Байден подаст иск к Трампу за отказ признать его победу
Спецназовец из США признался в работе на российскую разведку
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил ответные санкции против Запада
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Тихановская предложила признать ОМОН террористами
•
Водители сами укомплектуют автомобильную аптечку
Подробности
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как рождаются «научные» алмазы
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
Сибирь 21.11.2020 17:27
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Сибирь 21.11.2020 13:14
Экспресс-доставка от «Пятёрочки» появилась в Новосибирске
Сибирь 21.11.2020 10:00
Власти Тувы заплатили охотникам за добытых волков 380 тысяч рублей
Сибирь 21.11.2020 07:37
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4520
Рекордный объем золота вывезли из России
4197
Call of Duty Black Ops Cold War установила рекорд
3970
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
3307
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин продлил ответные санкции против Запада
•
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
•
Тихановская предложила признать ОМОН террористами
•
Водители сами укомплектуют автомобильную аптечку
Как это работает
•
Как рождаются «научные» алмазы
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
26