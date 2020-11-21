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Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Курс российского рубля остался удивительно устойчивым во втором квартале 2020 года, в период весеннего пика кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое поведение «парадоксально», посчитали эксперты SberCIB Investment Research.

После резкого обвала в марте с 67 рублей до 81 рубля за доллар курс российской валюты постепенно рос. Уже в июне за доллар давали меньше 70 рублей, хотя ситуация на рынках оставалась неблагоприятной для России.

«Рубль показывал удивительную устойчивость, и мы во многом связываем это с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ», — цитирует исследование ТАСС.

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления при снижении геополитической напряженности. В частности, российская валюта должна вырасти на фоне восстановления мировой экономики в случае завершения пандемии.

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в пятницу колебался в диапазоне 76–76,5 рублей, курс евро составлял от 90–91 рублей. Российская валюта при этом на протяжении последних двух месяцев стабильно дешевела.

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1voland1

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Uynachalnica

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Disobedient

ЦитатаПолитик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны...

Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

лачинов

Непосильная это задача, сокращать чиновничий аппарат. Сегодня из двух министерств слепили одно, а завтра...