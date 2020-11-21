Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение

Курс российского рубля остался удивительно устойчивым во втором квартале 2020 года, в период весеннего пика кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такое поведение «парадоксально», посчитали эксперты SberCIB Investment Research.

После резкого обвала в марте с 67 рублей до 81 рубля за доллар курс российской валюты постепенно рос. Уже в июне за доллар давали меньше 70 рублей, хотя ситуация на рынках оставалась неблагоприятной для России.

«Рубль показывал удивительную устойчивость, и мы во многом связываем это с ограничительными мерами, которые привели к падению импорта, сокращению оттока капитала и оттока денежных переводов мигрантов из стран СНГ», — цитирует исследование ТАСС.

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что у рубля есть значительные перспективы для укрепления при снижении геополитической напряженности. В частности, российская валюта должна вырасти на фоне восстановления мировой экономики в случае завершения пандемии.

Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в пятницу колебался в диапазоне 76–76,5 рублей, курс евро составлял от 90–91 рублей. Российская валюта при этом на протяжении последних двух месяцев стабильно дешевела.