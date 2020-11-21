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Водители сами укомплектуют автомобильную аптечку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители с 1 января 2021 года водители смогут самостоятельно собирать автоаптечку, сообщает Минздрав России на своем сайте. При этом комплектовать аптечку нужно в соответствии с опубликованным перечнем.

«Изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости», — говорится в сообщении ведомства.

Аптечки, произведенные и укомплектованные до конца текущего года, можно продавать и использовать до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Новый состав автомобильной аптечки утвержден приказом Минздрава от 9 ноября. В ней теперь должны быть две одноразовые маски, количество пар перчаток увеличено до двух. Из состава аптечки убрали бинты малых размеров и добавили упаковку стерильных салфеток и нестерильных бинтов.

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1voland1

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Disobedient

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Disobedient

Да ты и очевидные причины не видишь , не говоря о уже подоплеке. В общем, не один ты такой.

лачинов

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