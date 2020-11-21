Тихановская предложила признать ОМОН террористами

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская заявила, что инициирует признание отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики террористическими организациями, сообщила пресс-служба политика в Telegram.

Тихановская в пятницу посетила Нидерланды, где встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком. По итогам встречи она заявила, что началась процедура признания силовых государственных организаций Белоруссии экстремистскими или террористическими.

Политик подчеркнула, что сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут «признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества». На будущую амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые «перейдут на сторону народа».

Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1%. При этом оппозиция считает итоги сфальсифицированными.

Белорусские власти использовали жесткие методы разгона акций протеста. ОМОН использовал слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Однако мероприятия оппозиции продолжаются до сих пор.