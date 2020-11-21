NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата

Звук с одного из микрофонов, установленных на борту марсохода Perseverance, опубликован на сайте NASA. Аудио было сделано 19 ноября во время проверки системы камер и микрофона, сейчас аппарат летит к Марсу.

На опубликованном отрывке слышны вибрации, которые исходят от жидкостного насоса для отвода тепла марсохода, отмечается в сообщении. Помпа, установленная на задней части правого борта Perseverance, является частью тепловой системы.

Она помогает поддерживать рабочие температуры компонентов аппарата даже в самые холодные зимние ночи. Прибытие исследовательского марсохода на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года.

Аппарат оснащен научными инструментами, а также доставит вертолет, который впервые пролетит над поверхностью планеты. Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Марсе, для этого он будет собирать образцы грунта, которые прибудут на Землю не ранее 2031 года.