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«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Дочь ведущего Первого канала Александра Будникова, из-за успеха которой разыгрался скандал вокруг проекта, прошла в следующий этап шоу «Голос».

Будникова стала яблоком раздора между зрителями и создателями «Голоса». Из-за того, что девушка — дочь ведущего Первого канала, зрители посчитали ее успех в проекте блатом.

В этапе поединки Баста поставил Александру Будникову в дуэт с Максимом Коковиным. Пара исполнила песню группы 5’Nizza — «Весна».

Если Полина Гагарина и Валерий Сюткин похвалили исполнение и подачу песни, то Сергей Шнуров остался крайне недоволен. Он раскритиковал вокал обоих певцов и то, как они интерпретировали песню.

«Мне кажется выбирать тут некого, я бы не выбрал никого», — возмутился Шнуров.

Баста, как наставник, начал оправдываться вместо того, чтобы защитить своих подопечных. В итоге он вынес вердикт: в проекте остается Александра Будникова.

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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)

лачинов

Непосильная это задача, сокращать чиновничий аппарат. Сегодня из двух министерств слепили одно, а завтра...

ifhbrjd

Любые реформы, не только пенсионные.