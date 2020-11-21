«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап

Дочь ведущего Первого канала Александра Будникова, из-за успеха которой разыгрался скандал вокруг проекта, прошла в следующий этап шоу «Голос».

Будникова стала яблоком раздора между зрителями и создателями «Голоса». Из-за того, что девушка — дочь ведущего Первого канала, зрители посчитали ее успех в проекте блатом.

В этапе поединки Баста поставил Александру Будникову в дуэт с Максимом Коковиным. Пара исполнила песню группы 5’Nizza — «Весна».

Если Полина Гагарина и Валерий Сюткин похвалили исполнение и подачу песни, то Сергей Шнуров остался крайне недоволен. Он раскритиковал вокал обоих певцов и то, как они интерпретировали песню.

«Мне кажется выбирать тут некого, я бы не выбрал никого», — возмутился Шнуров.

Баста, как наставник, начал оправдываться вместо того, чтобы защитить своих подопечных. В итоге он вынес вердикт: в проекте остается Александра Будникова.