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Омичка Мария Русакова прошла поединки в проекте «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров сделал выбор в пользу омички Марии Русаковой во время этапа поединки.

Мария Русакова в поединках спела с Анной Александровой. Девушки исполнили песню Филиппа Киркорова «Улетай, туча». Драйвовое выступление оценили все наставники, а Сергей Шнуров оставил в своей команде уроженку Омска.

Русакова блестяще выступила на «Слепых прослушиваниях». Девушка выступала с песней Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero» и все наставники к ней развернулись.

На слепых прослушиваниях наставники набрали в свои команды по 12 человек, этап поединков сокращает численность команд вдвое, затем в нокаутах наставники разбивают свои команды на тройки, где каждый из участников исполняет по одной песне. Из каждой тройки в полуфинал проходит только один исполнитель.

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Омичка Мария Русакова прошла поединки в проекте «Голос»
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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)