Омичка Мария Русакова прошла поединки в проекте «Голос»

Наставник проекта «Голос» Сергей Шнуров сделал выбор в пользу омички Марии Русаковой во время этапа поединки.

Мария Русакова в поединках спела с Анной Александровой. Девушки исполнили песню Филиппа Киркорова «Улетай, туча». Драйвовое выступление оценили все наставники, а Сергей Шнуров оставил в своей команде уроженку Омска.

Русакова блестяще выступила на «Слепых прослушиваниях». Девушка выступала с песней Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero» и все наставники к ней развернулись.

На слепых прослушиваниях наставники набрали в свои команды по 12 человек, этап поединков сокращает численность команд вдвое, затем в нокаутах наставники разбивают свои команды на тройки, где каждый из участников исполняет по одной песне. Из каждой тройки в полуфинал проходит только один исполнитель.