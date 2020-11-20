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Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на саммите АТЭС. Он подчеркнул, что Россия уже налаживает локализацию производства вакцин с зарубежными партнерами.

Путин в ходе выступления напомнил, что в России уже созданы и зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится сейчас на завершающей стадии испытаний, передает РИА Новости.

«Мы с нашими зарубежными партнерами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям — они абсолютно безопасны и эффективны», — добавил он.

Путин уточнил, что на сегодня ключевым вопросом остается налаживание массового производства вакцин. При этом Россия уже разворачивает масштабный выпуск препаратов, это позволит начать массовую вакцинацию населения.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого являются более 20 стран из Тихоокеанского региона. В этом году он проходит онлайн из-за пандемии коронавируса.

Среди участников форума Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония.

Тема: Распространение коронавируса
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