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Вакцинация от коронавируса стартует через неделю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до конца ноября, прививки начнут ставить гражданам, которые не входят в профессиональные группы риска.

«Массовая вакцинация — речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя — начнется в течение двух недель. В принципе, все к этому готово. Не исключено, что старт будет дан на следующей неделе», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К указанному сроку Россия получит около 300 тысяч доз вакцины подтвержденного качества. Часть из этой партии будет использована для массовой вакцинации. Предположительно, кампания по иммунизации от COVID-19 стартует в Москве, власти уже развернули пункты вакцинации.

В этом случае Россия станет первой в мире страной, где начнется массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Процесс может занять от трех до шести месяцев, в зависимости от масштабов производства вакцины.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

1voland1

Ты говори разворовали, а не банкротство. Называй вещи своими именами.

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)