Вакцинация от коронавируса стартует через неделю

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до конца ноября, прививки начнут ставить гражданам, которые не входят в профессиональные группы риска.

«Массовая вакцинация — речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя — начнется в течение двух недель. В принципе, все к этому готово. Не исключено, что старт будет дан на следующей неделе», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

К указанному сроку Россия получит около 300 тысяч доз вакцины подтвержденного качества. Часть из этой партии будет использована для массовой вакцинации. Предположительно, кампания по иммунизации от COVID-19 стартует в Москве, власти уже развернули пункты вакцинации.

В этом случае Россия станет первой в мире страной, где начнется массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Процесс может занять от трех до шести месяцев, в зависимости от масштабов производства вакцины.