Детская вакцина защитила от COVID-19

Детская прививка MMR против кори, паротита и краснухи защищает взрослых людей от тяжелых последствий COVID-19, выяснили американские ученые.

Исследователи доказали, что антитела, сформированные вакциной MMR, вызывают благоприятное течение болезни, вызванной коронавирусом. Данные опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.

MMR — комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи представляет собой смесь ослабленных вирусов трех заболеваний. В России она вводится всем детям дважды — в возрасте одного года и шести лет.

Ученые обнаружили у пациентов, которым в детстве делали прививку MMR, значительную обратную корреляцию между титрами IgG эпидемического паротита и тяжестью COVID-19. Так, у бессимптомных пациентов эти титры составляли от 134 до 300 условных единиц.

Результаты указывают на то, что теоретически вакцина MMR может защитить от осложнений при COVID-19. При этом связи между титрами кори или краснухи и тяжестью коронавирусной инфекцией не обнаружено, положительную роль играла только вакцина от паротита.

«Вакцина MMR II считается безопасной с очень небольшим количеством побочных эффектов. Если она имеет преимущество в предотвращении заражения и распространения COVID-19, снижении его тяжести, ее надо использовать», — подчеркивается в исследовании.

Также это может объяснить, почему у детей гораздо более низкий уровень заболеваемости COVID-19, чем у взрослых, а также гораздо более низкий уровень смертности. Большинству детей делают эту прививку дважды, поэтому уровень титров нужных антител у них очень высокий.