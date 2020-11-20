Власти Кузбасса выяснили, что стоит за смертью женщины у врача

Фельдшер скорой помощи нарушила инструкции, когда принимала вызов у пациентки из Ленинска-Кузнецкого, которая затем скончалась на приеме у терапевта, но женщина и сама поздно обратилась за медпомощью, сообщила первый замминистра Минздрава Кузбасса Елена Зеленина на брифинге в пятницу.

Инцидент произошел в начале ноября. Женщину в тяжелом состоянии привезли в поликлинику родственники, где ее приняли без очереди. Пациентка умерла у терапевта. Она вызывала «скорую», но за два дня та так и не приехала.

«Мы закончили служебную проверку, выявлено <…> нарушение правил приема вызовов фельдшером по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи Центра охраны здоровья шахтеров. Вызов она выслушала, <…> но, к сожалению, не передала в нарушение должностной инструкции на обслуживание, дала рекомендации по дальнейшему ведению или лечению, и вызов не был передан на станцию скорой помощи, на обслуживание бригадой скорой медицинской помощи», — сказала Зеленина.

Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации.

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«К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации — это явилось одной из причин утяжеления состояния»,— добавила чиновница.

Она подчеркнула, что, несмотря на такие обстоятельства, медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Также к дисциплинарной ответственности привлечены организаторы здравоохранения, те, которые должны контролировать этот процесс организации оказания медицинской помощи», — подытожила Зеленина.