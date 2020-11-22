Теплая погода установится в понедельник в Восточной Сибири

Дневные и ночные температуры в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии продолжат повышаться в начале недели. В некоторых районах столбик термометра поднимется до 0 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкалье температура ночью сохранится в пределах -15 градусов, а по северным районам столбик температура опустится до -25. Днем в большинстве районов -2… -7, по северу до -15°.

По Бурятии небольшой снег, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -8… -13, местами -18… -23. Днем в большинстве районов -1… -7 градусов, по южному Прибайкалью до -10, а по северным районам до -15 градусов.

В Иркутской области переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -4… -9, при прояснении -14… -19 градусов. Днем 0… -5, местами -6… -11 градусов.