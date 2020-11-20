Власти решили поднять цену на проезд в метро Новосибирска

Правительство Новосибирской области опубликовало на своем сайте проект увеличения стоимости проезда на метро на 1 рубль с 15 декабря.

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку», — говорится в проекте постановления за подписью губернатора Андрея Травникова.

Проезд в метрополитене подорожал сразу на три рубля и стал стоить 25 рублей год назад. Тогда власти объяснили повышение тарифов инвестиционной составляющей. Горожане вкладывают деньги в закупку новых вагонов метро, которые уже выработали свой ресурс.

В парке Новосибирского метрополитена 104 вагона, большинство изготовлены 30 лет назад. Обновление вагона стоит около 13 миллионов рублей, стоимость нового — более 80 миллионов рублей. В 2020 году власти планировали купить не менее пять новых вагонов, капитально отремонтировать девять вагонов и провести ремонт 16 вагонов.