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Власти решили поднять цену на проезд в метро Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство Новосибирской области опубликовало на своем сайте проект увеличения стоимости проезда на метро на 1 рубль с 15 декабря.

«Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку», — говорится в проекте постановления за подписью губернатора Андрея Травникова.

Проезд в метрополитене подорожал сразу на три рубля и стал стоить 25 рублей год назад. Тогда власти объяснили повышение тарифов инвестиционной составляющей. Горожане вкладывают деньги в закупку новых вагонов метро, которые уже выработали свой ресурс.

В парке Новосибирского метрополитена 104 вагона, большинство изготовлены 30 лет назад. Обновление вагона стоит около 13 миллионов рублей, стоимость нового — более 80 миллионов рублей. В 2020 году власти планировали купить не менее пять новых вагонов, капитально отремонтировать девять вагонов и провести ремонт 16 вагонов.

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лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Uynachalnica

Очередной пустой взбрык, чтобы вспомнили? А кто за эту реформу голосовал?

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

ychuxa

если ты умственно отсталый, то наверное збс его смотреть)