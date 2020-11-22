НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Доктор Преображенский»: пластический хирург против КГБ

Источник:
Sibnet.ru
209 0
Фото: © предоставлено Первым каналом
Сериал о зарождении пластической хирургии в СССР «Доктор Преображенский» стартует на Первом канале в понедельник, 23 ноября. Зрителей ждет история талантливого хирурга в исполнении Дениса Шведова, который пошел на компромисс с совестью ради науки и красоты.

О чем сериал

Действие фильма развивается в 1966 году. Главный герой Лев Преображенский талантливый челюстно-лицевой хирург, профессор, мечтающий создать Институт красоты — первое советское учреждение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины.

Ради своей мечты Преображенский вынужден пойти на сделку с КГБ: ему разрешат открыть экспериментальное отделение, при условии, что там станут делать операции, о которых не будет знать никто, кроме спецслужб. Тут и увеличение груди для кинодивы, и кардинальное изменение внешности для чилийского революционера. 

Герои

Лев Преображенский (Денис Шведов) — главный герой, он идеалист, мечтающий вывести пластическую хирургию в СССР на высший уровень. Он благороден, но в то же время идет на компромисс с собой, ради своей цели.

«Когда прочитал сценарий, удивился: ну, какой из меня профессор? Это же возрастная роль — моему герою под пятьдесят. К тому же на экране я обычно стреляю и убиваю, а тут надо спасать жизни людей. Только спустя время я начал понимать, как мне это играть», — поделился актер.

Игорь Зорин (Петр Скворцов) — молодой, амбициозный хирург, но полная противоположность Преображенского. Он грезит вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение.

Зося (Марина Андреева) — сестра главного героя. На лице у девушка большой и заметный шрам, который она получила во время эвакуации. Этот недуг мечтает исправить Лев Преображенский, отправив девушка за границу, потому что в СССР невозможно провести такую операцию.

Люся (Ирина Савакова) — коллега Льва Преображенского, у них роман, который тяготит главного героя. Люся отчаянно увлечена Преображенским и не готова его ни с кем делить.

Сюжетные линии

Преображенский-Зорин. Главный конфликт сериала в том, что два талантливых хирурга смотрят на свою работу совершенно под разными углами. В действиях каждого — своя правда и логика. При всех разногласиях мужчинам приходится работать вместе на общее благо и достижение своих целей. Будет любопытно, во что выльются эти отношения.

Зорин-Зося. Отношения Зоси и Зорина складываются искусственно. Преображенскому, как старшему брату, не нравится, что его сестра встречается с простым работягой Геной, и, поссорив возлюбленных, просит Зорина приударить за девушкой. У Преображенского благая цель — он хочет, чтобы Зося вышла замуж за Зорина и уехала с ним в США, чтобы сделать там операцию на лице.

Преображенский-Люся. Преображенский тяготится служебным романом с медсестрой Люсей, и когда у героя начинается бурный роман с его клиенткой Мариной. Люся совершенно не понимает, как удержать выпорхнувшее из рук счастье.

Историческая достоверность

По словам режиссера Сергея Тарамаева, герои сериала не имеют отношения к какими-либо реальным людям того времени. Хоть и есть некая схожесть Преображенского с хирургом Александром Шмелевым.

Режиссер Сергей Тарамаев:
«Одним из самых ярких врачей, специализирующихся на пластической хирургии, был Александр Шмелев. Он был известен тем, что оперировал многих звезд кино. В 1967 году был открыт институт красоты на Новом Арбате. На эти события мы опирались, но в целом, конечно, наш доктор Преображенский — это художественный вымысел»

Авторы сериала попытались создать идеального персонажа, чтобы дать понимание того, в каких условиях и обстоятельствах в СССР появилась пластическая хирургия.

Ради достоверности истории на всех этапах работы над картиной принимали участие консультанты-хирурги. Они читали сценарий, обучали актеров правильно держать инструменты. А иногда даже участвовали в съемках: на крупных «операционных» планах часто снимали именно руки профессионалов, а не актеров.

Еще по теме
«Танцы» на ТНТ приостановили из-за COVID-19
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
Омичка Мария Русакова прошла поединки в проекте «Голос»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об угрозе девальвации национальных валют
•
Аналитик оценил возможность обвала курса доллара
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
•
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пожар вспыхнул в алтайской колонии
Сибирь 22.11.2020 18:45
Пациент коронавирусной больницы в Новосибирске выпал из окна
Сибирь 22.11.2020 17:52
Теплая погода установится в понедельник в Восточной Сибири
Сибирь 22.11.2020 14:48
Две овцы и двое суток: как делают валенки
Сибирь 22.11.2020 11:57
Самое популярное
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
5985
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
5948
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3200
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
3156
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предупредил об угрозе девальвации национальных валют
•
Аналитик оценил возможность обвала курса доллара
•
Эксперты предупредили о повышении тарифов на ЖКХ
•
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: как делают валенки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27