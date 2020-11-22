Сериал «Доктор Преображенский»: пластический хирург против КГБ

Сериал о зарождении пластической хирургии в СССР «Доктор Преображенский» стартует на Первом канале в понедельник, 23 ноября. Зрителей ждет история талантливого хирурга в исполнении Дениса Шведова, который пошел на компромисс с совестью ради науки и красоты.

О чем сериал

Действие фильма развивается в 1966 году. Главный герой Лев Преображенский талантливый челюстно-лицевой хирург, профессор, мечтающий создать Институт красоты — первое советское учреждение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины.

Ради своей мечты Преображенский вынужден пойти на сделку с КГБ: ему разрешат открыть экспериментальное отделение, при условии, что там станут делать операции, о которых не будет знать никто, кроме спецслужб. Тут и увеличение груди для кинодивы, и кардинальное изменение внешности для чилийского революционера.

Герои

Лев Преображенский (Денис Шведов) — главный герой, он идеалист, мечтающий вывести пластическую хирургию в СССР на высший уровень. Он благороден, но в то же время идет на компромисс с собой, ради своей цели.

«Когда прочитал сценарий, удивился: ну, какой из меня профессор? Это же возрастная роль — моему герою под пятьдесят. К тому же на экране я обычно стреляю и убиваю, а тут надо спасать жизни людей. Только спустя время я начал понимать, как мне это играть», — поделился актер.

Игорь Зорин (Петр Скворцов) — молодой, амбициозный хирург, но полная противоположность Преображенского. Он грезит вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение.

Зося (Марина Андреева) — сестра главного героя. На лице у девушка большой и заметный шрам, который она получила во время эвакуации. Этот недуг мечтает исправить Лев Преображенский, отправив девушка за границу, потому что в СССР невозможно провести такую операцию.

Люся (Ирина Савакова) — коллега Льва Преображенского, у них роман, который тяготит главного героя. Люся отчаянно увлечена Преображенским и не готова его ни с кем делить.

Сюжетные линии

Преображенский-Зорин. Главный конфликт сериала в том, что два талантливых хирурга смотрят на свою работу совершенно под разными углами. В действиях каждого — своя правда и логика. При всех разногласиях мужчинам приходится работать вместе на общее благо и достижение своих целей. Будет любопытно, во что выльются эти отношения.

Зорин-Зося. Отношения Зоси и Зорина складываются искусственно. Преображенскому, как старшему брату, не нравится, что его сестра встречается с простым работягой Геной, и, поссорив возлюбленных, просит Зорина приударить за девушкой. У Преображенского благая цель — он хочет, чтобы Зося вышла замуж за Зорина и уехала с ним в США, чтобы сделать там операцию на лице.

Преображенский-Люся. Преображенский тяготится служебным романом с медсестрой Люсей, и когда у героя начинается бурный роман с его клиенткой Мариной. Люся совершенно не понимает, как удержать выпорхнувшее из рук счастье.

Историческая достоверность

По словам режиссера Сергея Тарамаева, герои сериала не имеют отношения к какими-либо реальным людям того времени. Хоть и есть некая схожесть Преображенского с хирургом Александром Шмелевым.

Режиссер Сергей Тарамаев:

«Одним из самых ярких врачей, специализирующихся на пластической хирургии, был Александр Шмелев. Он был известен тем, что оперировал многих звезд кино. В 1967 году был открыт институт красоты на Новом Арбате. На эти события мы опирались, но в целом, конечно, наш доктор Преображенский — это художественный вымысел»

Авторы сериала попытались создать идеального персонажа, чтобы дать понимание того, в каких условиях и обстоятельствах в СССР появилась пластическая хирургия.

Ради достоверности истории на всех этапах работы над картиной принимали участие консультанты-хирурги. Они читали сценарий, обучали актеров правильно держать инструменты. А иногда даже участвовали в съемках: на крупных «операционных» планах часто снимали именно руки профессионалов, а не актеров.