Холода отступят от Восточной Сибири на выходных

Погода в регионах Восточной Сибири на выходных будет разной. В Приангарье — тепло и в субботу, и в воскресенье, а в Бурятии и Забайкалье потеплеет в последний день недели, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В субботу в Забайкалье прохладно и без осадков. Температура ночью -17… -22 градуса, местами до -32. Днем -7… -12 градусов. В воскресенье придут теплые воздушные массы, пройдет снег. Температура ночью сохранится в пределах -15… -20. Днем в большинстве районов -3… -8, по северу до -15 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью в субботу -14… -19, местами до -29 градусов, а днем -5… -10. В воскресенье ожидается потепление и повышение дневных температур — в большинстве районов -2… -7 градусов, местами до -16.

По Иркутской области местами умеренный снег. Ветер западный порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, при прояснении -15… -20 градусов. Днем -2… -7, местами –10… -15 градусов.