Вице-премьер назвал число подлежащих сокращению госслужащих

Реформа госаппарата предусматривает сокращение около 1 200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и более 33,5 тысяч — в территориальных отделах, сообщил вице-премьер, глава аппарата российского правительства Дмитрий Григоренко.

«Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств», — сообщил вице-премьер в интервью «Российской газете».

Отвечая на вопрос про решение о сокращении территориальных органов власти на 10%, Григоренко сказал, что число вакансий в них составляет примерно 18%, что позволяет оптимизировать их, минимизируя риски увольнений действующих работников.

«Нужно учитывать, что принятое постановление правительства дает руководителям федеральных органов с учетом специфики их деятельности право корректировать параметры оптимизации и проводить сокращение территориальных органов в меньшем объеме за счет оптимизации центрального аппарата. Территориальные органы федеральных министерств и ведомств могут укрупняться», — заявил вице-премьер.