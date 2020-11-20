Закончился сериал «Сверхъестественное»

Длившийся 15 лет сериал «Сверхъестественное» про охоту двух братьев на сверхъестественных тварей закончился. В пятницу, 20 ноября вышла финальная серия последнего сезона под названием «Продолжай».

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начали показывать 8 октября.

За 15 лет в эфир вышло 328 серий, если смотреть шоу с первого эпизода, просмотр займет девять дней, 19 часов и четыре минуты или 14 104 минуты.

Финал сериала, за долгие годы ставшего для тысяч поклонников неотъемлемой частью жизни, оставил зрителей в смешанных чувствах и слезах из-за того, что история, длившаяся так долго, закончилась.

На последних кадрах серии актеры Дженсен Эксл и Джаред Падалеки говорят: «Спасибо вам, фанатам. Со смехом, в слезах, поту, крови вы прожили с нами 15 лет. Без вас мы бы не оказались здесь, без вашей любви, поддержки. Спасибо вам. Мы будем вам благодарны за то, что смогли так долго играть этих персонажей, и вы всегда будете с нами. Так что спасибо».