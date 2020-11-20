Диетологи посоветовали эффективный способ сжигания жира

Исследователи из Университета Альберты доказали, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира.

Ученые изучили показатели 43 здоровых добровольцев без ожирения, проверяя их метаболизм во время двух разных 32-часовых диет. В первом случае участники потребляли суточную норму калорий в виде коктейлей с высоким содержанием белка, с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал The American Journal of Clinical Nutrition.

Вторая группа потребляла то же количество калорий, питаясь обычными продуктами, в которых содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.

В результате выяснилось, что на высокобелковой диете участники сжигали в среднем на 80 килокалорий в день больше. При этом участники не подвергались какой-либо дополнительной физической нагрузке.