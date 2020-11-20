Неизвестные в Иркутске сожгли бездомного в подъезде

Неизвестные в одной из многоэтажек Иркутска сожгли бездомного в четверг ночью. По факту происшествия проводится проверка, готовится возбуждение уголовного дела, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутской области Карина Головачева.

О происшествии рассказала одна из жительниц Иркутска. По ее словам, в доме, где произошла трагедия, находится мастерская, в которой она работает.

«Я сидела в мастерской, ничего не подозревала, работала. И вдруг звонок — полиция», — сообщила женщина в паблике Svodka38 в Instagram. Сотрудники МВД пояснили, что на 11 этаже неизвестные сожгли бездомного. Мужчина умер в больнице.

После ухода полиции она поднялась на 11 этаж, почти вся лестничная площадка была в саже. Следственный комитет подтвердил ситуацию о происшествии. «Ведется проверка обстоятельств, опрашиваются жильцы дома. Готовится возбуждение уголовного дела», — прокомментировала старший помощник руководителя областного СУ СКР.