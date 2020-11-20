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Водитель LADA погиб после ДТП с грузовиком под Новосибирском. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель LADA Largus погиб после столкновения с грузовым автомобилем на Северном обходе Новосибирска, сообщил журналистам начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В пятницу около 11.00 в Новосибирском районе на 43 километре автодороги Северный обход 40-летний водитель грузового автомобиля MAN ехал со стороны Кемерово в сторону Омска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем LADA Largus.

В результате происшествия от полученных травм на месте скончался 66-летний водитель LADA. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.


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