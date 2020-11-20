Путин упразднил два ведомства — Россвязь и Роспечать

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) и Федеральное агентство связи (Россвязи), сообщает пресс-служба Кремля.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в этой сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов, говорится в указе президента.

При этом устанавливается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ является правопреемником упраздняемых Роспечати и Россвязи, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с января в России начнут реформировать систему государственного управления. Процесс продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов планируют сократить на 5%, территориальных — на 10%.