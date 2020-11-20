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«Золотые паспорта» предложили ввести в России

Источник:
"Известия"
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Минэкономразвития России предложило давать иностранцам вид на жительство за инвестиции в российскую экономику по аналогии с «золотыми паспортами», предлагаемыми отдельными странами Европы и Карибского бассейна.

Чтобы иностранцу получить российский ВНЖ в упрощенном порядке, ему, согласно проекту, нужно будет вложить в российскую экономику от 10 до 50 миллионов рублей.

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику», — приводят «Известия» слова первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича.

В ведомстве полагают, что российская программа «золотых паспортов» ускорит технологическое обновление экономики страны и поможет создать новые рабочие места с достойной зарплатой.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что программа может быть востребована для граждан Ближнего Востока, Африки, Китая, а также топ-менеджеров иностранных компаний, часто летающих в Россию.

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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